Двое из бастующих рабочих West Oil Software госпитализированы

По данным издания, на 11-й день забастовки у Конысбая Утепова, которому больше 50 лет, понизилось давление, и он был доставлен в больницу. Он находится под капельницей.

«Я чуть не умер, кровяное давление опустилось. 50 или 60 стало. Мне поставили систему. Когда в груди все сжималось, я почувствовал, что близок к смерти», – цитирует Утепова издание.

Кроме того, рабочие сообщили «Азаттыку», что, помимо Утепова, был госпитализирован еще один из бастующих, а также что ситуация в Жетыбае не изменилась.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Позже их забастовку объявили незаконной и как минимум 26 бастующих работников были уволены.

Один из участников забастовки сообщал, к ним на переговоры приходил представитель «КазМунайГаза», однако никакого решения не было принято. Акимат Каракиняского района распространил сообщение, что работники WOS отказались от проведения переговоров, потребовав трудоустройства в штат АО «Казмунайгаз». А убытки ТОО «West Oil Software» из-за забастовки составляют около 23 млн тенге в день.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена.

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.