У одного из них понизилось давление
Двое из бастующих рабочих West Oil Software госпитализированы
Фото «Радио Азаттык»

Двое из бастующих в Мангистауской области работников нефтесервисной компании West Oil Software были госпитализированы, сообщает «Радио Азаттык».

По данным издания, на 11-й день забастовки у Конысбая Утепова, которому больше 50 лет, понизилось давление, и он был доставлен в больницу. Он находится под капельницей.

«Я чуть не умер, кровяное давление опустилось. 50 или 60 стало. Мне поставили систему. Когда в груди все сжималось, я почувствовал, что близок к смерти», – цитирует Утепова издание.

Кроме того, рабочие сообщили «Азаттыку», что, помимо Утепова, был госпитализирован еще один из бастующих, а также что ситуация в Жетыбае не изменилась.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Компания оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих компаний.

11 декабря рабочие West Oil Software объявили забастовку, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Позже их забастовку объявили незаконной и как минимум 26 бастующих работников были уволены.

Один из участников забастовки сообщал, к ним на переговоры приходил представитель «КазМунайГаза», однако никакого решения не было принято. Акимат Каракиняского района распространил сообщение, что работники WOS отказались от проведения переговоров, потребовав трудоустройства в штат АО «Казмунайгаз». А убытки ТОО «West Oil Software» из-за забастовки составляют около 23 млн тенге в день.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет удовлетворена.

Ранее нефтяники сообщали, что в 2018 году их уволили из Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и присоединили к West Oil Software, после чего ухудшились условия труда.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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