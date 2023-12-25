Экс-директор пограничной службы Дархан Дильманов приговорен к четырем годам заключения

Военный суд Алматинского гарнизона приговорил экс-директора пограничной службы Комитета национальной безопасности Дархан Дильманов к четырем годам заключения с конфискацией имущества, сообщает КазТаг со ссылкой на пресс-службу суда.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности судом назначено наказание Д.Д. по части 2 статьи 450 (злоупотребление властью) УК в виде четырех лет лишения свободы, с конфискацией имущества», - написано в приговоре суда.

Также было постановлено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении воинского звания «генерал-лейтенант», государственной награды – орден «Айбын» ІІ степени и почетного звания – «Ветеран Комитета национальной безопасности РК.

Другие фигуранты дела также были лишены права занимать должности на государственной службе. Один из них был осужден на пять лет заключения, другой фигурант дела оштрафован более чем на 38 млн тенге. Остальным подсудимым назначили ограничение свободы от трех лет шести месяцев до пяти с половиной лет без конфискации имущества.

«Д.Е. довел до сведения Д.Д. о разработанной преступной схеме перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска и необходимости его содействия в ее внедрении, при этом уточнив, что в случае успешного функционирования обозначенной схемы, он будет получать с этого определенный доход. Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба», - говорится в приговоре суда.

Дильманов был освобожден от должности главы Погранслужбы в начале апреля 2022 года. Этот пост он занимал с 2015 года. Он был задержан в июне прошлого года и вместе с ним тогда были задержаны начальник отдела.