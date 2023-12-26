Bolashak Consulting Group больше не представляет интересы Казахстана за рубежом — Минюст​

Глава министерства юстиции Азамат Ескараев сообщил, что его ведомство расторгло договор с компанией Bolashak Consulting Group, которая ранее представляла интересы Казахстана за рубежом, в частности в деле против молдавских бизнесменов Габриэля и Анатола Стати. Казахстанские СМИ связывают эту компанию с бывшим министром юстиции Маратом Бекетаевым

«Казахстанская компания, про которую вы говорите (Bolashak Consulting Group - В), мы с ней никаких отношений не имеем. Никаких контрактов у нас нет», — заявил Ескараев.

Ранее эта компания представляла интересы Казахстана в деле против молдавских бизнесменов Габриэля и Анатола Стати.

При этом он добавил, что Минюст продолжает работать с иностранными компаниями, которые ранее представляли интересы Казахстана за рубежом.

Марат Бекетаев был министром юстиции Казахстана с 2016 по 2022 годы. Он был отправлен в отставку после Январских событий, после этого сообщалось, что он назначен советником премьер-министра.

21 октября 2023 года в Антикоррупционной службе сообщили о задержании экс-министр юстиции Марата Бекетаева. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно лоббировании интересов аффилированной компании через заключение ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг. Это, согласно следствию, причинило государству особо крупный ущерб.

По данным Казахстанских СМИ, речь шла о компании Bolashak Consulting Group. Ее точное юридическое название ТОО «Консалтинговая группа "БОЛАШАК"».

Фирму связывают не только с Бекетаевым, но и с экс-акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, который являлся ее учредителем с 15 ноября 2013 по 20 марта 2014 год.

В декабре 2018 года одним из учредителей компании также стал Айдос Балтабекұлы. Последний, по данным телеграм-канал Kozachkov offside, так же проходит по делу Марата Бекетаева.