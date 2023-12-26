Минпромышленности не относит хлопковую целлюлозу, необходимую для производства бездымного пороха, к товарам двойного назначения

Министерство промышленности и строительства, отвечая на запрос «Власти», не объяснило причин того, что хлопковая целлюлоза, необходимая для производства бездымного пороха, не входит в перечень товаров военного или двойного назначения.

В министерстве отметили, что товары военного или двойного назначения перечислены в приказе министра индустрии и инфраструктурного развития «Об утверждении Контрольного списка специфических товаров». В нем нет хлопковой целлюлозы, но есть нитроцеллюлоза – вещество, производимое из хлопковой целлюлозы и используемое в дальнейшем в том числе для изготовления взрывчатых веществ. В министерстве также ответили, что для того, чтобы идентифицировать товар как специфический, необходимо направить через портал электронного правительства заявление и полное техническое описание товара, включающее паспорт качества и химический состав, не уточнив при этом, кто может отправить эти документы.

На вопрос о включении хлопковой целлюлозы в список товаров экспортного контроля в министерстве также ответили, что этот список разрабатывается исходя из целей обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и ее международных обязательств, с учетом контрольных списков международных режимов экспортного контроля. По данным системы электронных счетов-фактур комитета госдоходов, сейчас хлопковая целлюлоза не входит в этот список. При этом в министерстве никак не прокомментировали то, что в Европейском союзе хлопковая целлюлоза подлежит экспортному контролю при экспорте в Россию.

В совместном расследовании с OCCRP и «Важными историями» «Власть» рассказывала, как Казахстан и Узбекистан увеличили поставки хлопковой целлюлозы в Россию после начала ее полномасштабного вторжения в Украину, при этом экспорт казахстанской целлюлозы шел в основном только в Россию. Через фирмы-посредники целлюлоза поставлялась российским военным заводам, которые производят пороховую и другие смеси, и находятся под международными санкциями. Контракты о госзакупках, обнаруженные журналистами, свидетельствуют о том, что хлопковую целлюлозу из обеих стран закупали российские пороховые заводы для оборонных целей.