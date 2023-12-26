«Самрук-Казына» подписал соглашения с российскими компаниями по проекту строительства трех ТЭЦ в Казахстане

ТЭЦ появятся в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск
ФНБ «Самрук-Казына» и «Самрук-Энерго» подписали соглашения с российскими компаниями «Интер РАО – Экспорт» и «Фирма ОРГРЭС» по проекту строительства трех ТЭЦ в Казахстане. Они появятся в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, сообщает пресс-служба «Самрук-Казына»
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