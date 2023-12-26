ТЭЦ появятся в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск
«Самрук-Казына» подписал соглашения с российскими компаниями по проекту строительства трех ТЭЦ в Казахстане
фото пресс-службы ФНБ «Самрук-Казына»

ФНБ «Самрук-Казына» и «Самрук-Энерго» подписали соглашения с российскими компаниями «Интер РАО – Экспорт» и «Фирма ОРГРЭС» по проекту строительства трех ТЭЦ в Казахстане. Они появятся в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, сообщает пресс-служба «Самрук-Казына»

В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург состоялась встреча председателя правления «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова с председателем совета директоров «Фирма ОРГРЭС» Султаном Яхьяевым и генеральным директором «Интер РАО – Экспорт» Максимом Сергеевым.

Во время встреч были подписаны соглашения о сотрудничестве между «Самрук-Қазына» и «Интер РАО – Экспорт» по проектам строительства трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск.

Соглашение также подписано между «Самрук-Энерго» и «Фирма ОРГРЭС» по строительству энергоблоков №3 и №4 на Экибастузской ГРЭС-2 с использованием российского оборудования.

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