«Самрук-Казына» подписал соглашения с российскими компаниями по проекту строительства трех ТЭЦ в Казахстане

ФНБ «Самрук-Казына» и «Самрук-Энерго» подписали соглашения с российскими компаниями «Интер РАО – Экспорт» и «Фирма ОРГРЭС» по проекту строительства трех ТЭЦ в Казахстане. Они появятся в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, сообщает пресс-служба «Самрук-Казына»

В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург состоялась встреча председателя правления «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова с председателем совета директоров «Фирма ОРГРЭС» Султаном Яхьяевым и генеральным директором «Интер РАО – Экспорт» Максимом Сергеевым.

Во время встреч были подписаны соглашения о сотрудничестве между «Самрук-Қазына» и «Интер РАО – Экспорт» по проектам строительства трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск.

Соглашение также подписано между «Самрук-Энерго» и «Фирма ОРГРЭС» по строительству энергоблоков №3 и №4 на Экибастузской ГРЭС-2 с использованием российского оборудования.