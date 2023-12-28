Предложено построить ЛРТ от Талгара до Алматы протяженностью 18 км

ТЭО будет разработано после определения модели финансирования
Турецкая компания TASYAPI INSAAT, изъявившая намерение участвовать в строительстве ЛРТ по направлению Есик-Талгар-Алматы-Каскелен-Узынагаш, предложила начать систему легкорельсового трамвая от Талгара до Алматы протяжённостью 18 км. В июне акимат Алматинской области сообщал, что разработка ТЭО начнется в июле, теперь заявляет, что технико-экономическое обоснование будет разработано после определения модели финансирования и заключения договора на разработку ТЭО.
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