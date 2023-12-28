Предложено построить ЛРТ от Талгара до Алматы протяженностью 18 км

Турецкая компания TASYAPI INSAAT , изъявившая намерение участвовать в строительстве ЛРТ по направлению Есик-Талгар-Алматы-Каскелен-Узынагаш, предложила начать систему легкорельсового трамвая от Талгара до Алматы протяжённостью 18 км. В июне акимат Алматинской области сообщал, что разработка ТЭО начнется в июле, теперь заявляет, что технико-экономическое обоснование будет разработано после определения модели финансирования и заключения договора на разработку ТЭО.

«На начальном этапе компания предложила вариант развития системы легкорельсового транспорта (далее-ЛРТ) по направлению «Талгар-Алматы» протяженностью 18 км. Реализация строительно-монтажных работ по проекту будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы и определения источника финансирования», – сообщил акимат Алматинской области за запрос нашей редакции.

После разработки ТЭО необходимо разработать ПСД, получить заключение госэкспертизы и определить источник финансирования. Объем инвестиций остается неизвестным.

В июле акимат Алматинской области сообщал, что протяженность ЛРТ составит 80 км, а включая Алматы и Конаев – 150 км.

На втором этапе будет строительство маршрута Қонаев – Алматы. В Талгаре и Каскелене появится специальная парковка, где можно будет оставлять свой автотранспорт, чтобы доезжать до Алматы на ЛРТ.

Ожидается, что проект позволит уменьшить заторы, так как ежедневно в мегаполис въезжают 300 тыс. человек.