Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за шутки пассажира

Мужчина заявил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади
Аэропорт Астаны объявил тревогу после того как 44-летний пассажир при регистрации на рейс сказал, что в его ручной клади находятся оружие и наркотики.
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