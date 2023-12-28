Мужчина заявил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади
Аэропорт Астаны объявил тревогу из-за шутки пассажира
Фото Жанары Каримовой

Аэропорт Астаны объявил тревогу после того как 44-летний пассажир при регистрации на рейс сказал, что в его ручной клади находятся оружие и наркотики.

«Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился «подозреваемый» пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, КНБ и Антитеррористический центр», – сообщила пресс-служба аэропорта.

После проверки ручной клади сотрудники службы авиационной безопасности передали его сотрудникам линейного отдела полиции.

Полицейским пассажир сказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков «в шутку».

По инструкции службы национальной безопасности тревога в аэропорту была снята.

Пассажиру грозит штраф а размере 5000 МРП (более 17 млн. тенге) или лишение свободы на срок до 5 лет по статье 273 Уголовного кодекса за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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