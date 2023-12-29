Казахстан исключает «Талибан» из списка террористических организаций

МИД обещает придерживаться решений ООН при контактах с организацией
Казахстан исключает движение «Талибан» из списка террористических организаций, сообщил госагентству «Казинформ» официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Еще по теме:
- Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы и Туркестане
- Двое жителей Актобе задержаны по подозрению в пропаганде терроризма
- Около 80 тыс. человек, состоящих в деструктивных интернет-сообществах, выявлено в 2023 году – КНБ
- Под Бишкеком силовики Кыргызстана ликвидировали вооруженного террориста
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые