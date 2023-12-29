МИД обещает придерживаться решений ООН при контактах с организацией
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Казахстан исключает «Талибан» из списка террористических организаций
Талибы в захваченном Кабуле, августа 2021 года, фото Reuters

Казахстан исключает движение «Талибан» из списка террористических организаций, сообщил госагентству «Казинформ» официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него «Движения Талибан» в соответствии с практикой ООН», - пояснил он решение, добавив, что «согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, «Движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических».

При этом Смадияров не стал конкретизировать как Казахстан намерен развивать отношения с «Талибаном», находящимся у власти в Афганистане с августа 2021 год, сообщив лишь, что страна намерена «строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций» при политических контактах с движением.

После возвращения «Талибана» к власти в Афганистане казахстанские дипломаты не стали сворачивать свою деятельность в стране и в последние два года вели активные контакты с движением, включая диалог о наращивании торговли.

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