Казахстан исключает «Талибан» из списка террористических организаций

«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него «Движения Талибан» в соответствии с практикой ООН», - пояснил он решение, добавив, что «согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, «Движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических».

При этом Смадияров не стал конкретизировать как Казахстан намерен развивать отношения с «Талибаном», находящимся у власти в Афганистане с августа 2021 год, сообщив лишь, что страна намерена «строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций» при политических контактах с движением.

После возвращения «Талибана» к власти в Афганистане казахстанские дипломаты не стали сворачивать свою деятельность в стране и в последние два года вели активные контакты с движением, включая диалог о наращивании торговли.