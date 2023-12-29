В пятницу маслихат Алматы утвердил дизайн-код города. По словам чиновников, документ послужит сохранению исторического облика и созданию образа мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям. Накануне фонд Urban Forum Kazakhstan отмечал ряд недостатков проекта, обращая внимание на то, что, дизайн код не должен ограничиваться эстетизацией среды.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин заявил, что дизайн-код будет внедряться постепенно. В течение полутора лет будет действовать переходный период, после чего нарушителей будут ждать штрафы.

Накануне фонд Urban Forum Kazakhstan предложил ряд изменений в дизайн-код Алматы. В фонде уверены, что он должен послужить повышению качества жизни и улучшению функциональных характеристик среды.

«В текущем виде дизайн-код чрезмерно сконцентрирован на частностях внешнего вида городской среды. Основной задачей любой новой политики (а дизайн-код представляет собой новую политику на уровне города в сфере урбанистики) должно быть достижение значимых для общества результатов, таких как повышение качества жизни и улучшение функциональных характеристик среды», – говорится в комментарии фонда.

Дизайн-код, отмечают в Urban Forum, не должен ограничиваться задачей эстетизации среды. Размещение муралов, к примеру, должно быть вторичным по отношению к вопросам по улучшению эксплуатационных характеристик здания и повышения комфорта проживания в них.

Кроме того, фонд предлагает применять латинскую графику казахского языка на уличных табличках, что предотвращает неэффективные затраты в будущем, а также удобно будет и для туристов.

Фонд также обращает внимания на двусмысленность в тексте проекта, а в пример приводит активно употребляемое понятие «зданий, представляющих историческую и архитектурную ценность». Помимо этого, фонд задается вопросом касательно статуса документа.

«Некоторые формулировки вызывают вопросы относительно статуса документа: является он рекомендательным или обязательным к применению, либо это “пожелание” бизнесу и городским службам. Например, дизайн-код гласит: “должна быть запрещена прокладка электропроводов по воздуху”. Считаем, что ввиду заявленного статуса документа, следует писать как предписание: “прокладка электропроводов по воздуху запрещена”», – считают эксперты.