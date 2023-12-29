Суд отклонил апелляции на арест активистов Oyan, Qazaqstan

Апелляционный суд в пятницу оставил без изменений решение в отношении активистов Oyan, Qazaqstan Боты Шарипжана и Равката Мухтарова, отправленных 25 декабря под арест за участие в акции протеста. Об этом сообщил Власти их адвокат Галым Нурпеисов.

«За час до прибытия к монументу независимости Акботы Шарипжан и Равката Мухтарова там как раз был Досаев, аким города Алматы, со своей командой. Они якобы официально отпраздновали День Независимости, так почему же простой народ, придя туда, попадают под санкции и аресты. Я лично считаю, что это преступление перед будущим», - заявил Нурпеисов.

16 декабря, в День Независимости, активисты движения Oyan, Qazaqstan и незарегистрированной Демократической партии традиционно пришли на площадь Республики в Алматы, чтобы почтить память погибших во время Желтоксана, Жанаозена и Кантара и потребовать привлечения к ответственности виновных в гибели людей.

Движение Oyan, Qazaqstan утром 16 декабря сообщило, что у домов его активистов дежурит полиция. На площадь тем не менее смогли прийти активистки Асем Жапишева и Бота Шарипжан, гражданский активист и бывший кандидат в депутаты маслихата Алматы Равкат Мухтаров и несколько других. У Жапишевой в руках был транспарант с портретом 4-летней Айкоркем Мелдехан, убитой во время Кантара.

После примерно часа пребывания у монумента Независимости участники движения Oyan, Qazaqstan прошли к мемориалу жертвам Кантара, где оставили свои транспаранты. По дороге они скандировали имена семи детей, убитых во время Кантара.

​25 декабря специализированный межрайонный административный суд Алматы арестовал на 15 суток Шарипжан и Мухтарова, они не признали свою вину.