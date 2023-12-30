Казахстан ждет неустойчивая погода в январе

В январе в Казахстане ожидается несколько волн похолодания, которые будут сменяться оттепелями, прогнозируют в Казгидромете.

В первом месяце будущего года погоду в стране часто будут определять Атлантические циклоны и связанные с ним атмосферные фронты, они будут вызывать на большей части Казахстана осадки в виде дождя и снега, в северных регионах - преимущественно в виде снега. По стране часто ожидаются метель, гололед и сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:

на северо-западе, севере республики ночью от -3+2 градусов до -20-27 градусов, днем от -3+2 до -7-15, в центре и на востоке - ночью от 0-8 до -20-28, днем от 0-5 до -5-18.

Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5-15, днем до -3-8. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25.

В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5 до 0-10, днем от -3+7 до 0,-5, во второй половине – дальнейшее понижение ночью до -10-18, днем до -3-10, лишь в конце первой декады потеплеет.

В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5+5 до -3-15, днем от +5+10 до -8+3.

Согласно консультативному прогнозу, во второй и третьей декадах января на большей части Казахстана ожидается частая смена погоды: морозные дни будут сменяться оттепелями, которые будут сопровождаться снегопадами.

В целом температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части страны, больше нормы - в северо-западной половине, в горных и предгорных районах юга и юго-востока.