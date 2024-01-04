В Казахстане в ближайший год планируют «изъять для научных целей» более 5,5 тыс. сайгаков

На портале Открытые НПА опубликован проект приказа министерства экологии и природных ресурсов об утверждении лимита на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2024 года по 15 февраля 2025 года включительно. В этом списке – 5 562 сайгака, при этом в проекте документа указано, что «весь лимит на изъятие сайгаков предусмотрен только в научных целях».

Лимит для области Абай предлагается установить в пять особей, для Акмолинской – в 285, для Актюбинской – в 95, для Западно-Казахстанской – в 1 108, для Карагандинской – в 1 285, для Костанайской – в 1 238, для Павлодарской – в 8, для области Улытау – в 1 528.

Документ будет находиться на обсуждении до 12 января.

Напомним, что Минэкологии приняло решение убить в 2023 году 20% уральской и 15% бетпакдалинской популяции, а это максимум 226 тыс. особей и не более 111 795 особей соответственно. Причем в ответе на запрос «Власти» министерство сообщало, что «управление численностью» сайгаков планируется на ежегодной основе.

В этом году закончился запрет на отстрел сайгаков – мораторий действовал с 1999 года, но его решили не продлевать в очередной раз. Более того, министерство экологии и природных ресурсов, отвечая на официальный запрос «Власти», заявило, что «согласно рекомендациям международных экспертов министерством будут подготовлены и направлены на рассмотрение Секретариата СІТЕЅ документы, необходимые для получения квоты на сайгаков в целях их реализации за пределы республики». Пока что рога сайгаков, «полученные в результате регулирования популяции», будут храниться в головном офисе РГКП «Охотзоопром».