Два спасателя погибли при падении автобуса в воронку близ шахты в Павлодарской области

Два спасателя павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб погибли при падении автобуса в Баянаульском районе в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает штаб. Поиски автобуса продолжаются. По данным ДЧС Павлодарской области, в нем находились четыре человека.

«На настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются. Проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз. С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются», – говорится в сообщении Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Работы осложнены угрозой дополнительного обвала. Зона ЧП оцеплена.

Обвал произошел сегодня в 01:25. По данным ДЧС региона, что предварительная длина обвала – 150-200 м, ширина – 500 м, глубина – 150 м. На момент обвала в автобусе находились три спасателя павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и водитель.

«Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет. Организован оперативный штаб, на месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов, руководство ДЧС и местных исполнительных органов. Работают психологи», – сообщили в ДЧС.

Автобус со спасателями направлялся на вызов в шахту.