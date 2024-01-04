Еще троих активистов Oyan, Qazaqstan! арестовали на 15 суток

Активисты движения Oyan, Qazaqstan! Айсултан Кудайберген, Акмарал Джакибаева и Темирлан Енсебек арестованы на 15 суток за пикет у монумента Независимости, сообщили «Власти» их адвокаты. Судебные процессы прошли в онлайн-режиме в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы, ходатайства о проведении процессов оффлайн были отклонены.

«Акмарал заявила первое ходатайство о проведении процесса в режиме оффлайн, суд его отклонил. Мною было подано ходатайство, чтобы подключили СМИ. Его суд удовлетворил. Прокурор сказал, что материалами дела ее правонарушение доказано, тем самым запросил 15 суток. Судья, не удаляясь в совещательную комнату, сразу озвучила арестовать ее на 15 суток», – сообщил адвокат Джакибаевой Галым Нурпеисов.

Нурпеисов также подавал ходатайство о проведении суда в оффлайн-формате во время судебного процесса над Айсултаном Кудайбергеном, однако судья сообщила, что есть правила, по которым «заседания такого формата дел проводятся в онлайн-режиме». При этом судья не уточнила, о каких именно правилах идет речь.

«Айсултану тоже назначили 15 суток. У меня были те же доводы, что и на суде Акмарал, но со стороны судьи было ноль внимания. Сегодня к вечеру выложат постановления суда, и я буду их обжаловать», – добавил Нурпеисов.

Адвокат Темирлана Енсебека – Жанар Балгабаева во время судебного процесса просила прекратить административное производство в отношении активиста и освободить его. Несмотря на это, прокурор запросил наложить административное взыскание в виде ареста на 15 суток.

«Суд постановил признать виновным Енсебека Темирлана Маратулы по статье 488 части 6 КОАП с назначением взыскания в виде ареста сроком на 15 суток. Постановление суда может быть обжаловано», – заявила судья Бакыт Едилова, добавив, что суд не находит оснований для прекращения производства по этому делу.

Напомним, 3 января Айсултан Кудайберген, Акмарал Джакибаева и Темирлан Енсебек вышли на пикет к монументу Независимости в Алматы в поддержку ранее арестованных на 15 суток участников движения Боты Шарипжан и Равката Мухтарова. Вскоре Кудайбергена и Джакибаеву задержала полиция, затем был задержан и Темирлан Енсебек, вышедший на пикет после них.

16 декабря, в День Независимости, активисты движения Oyan, Qazaqstan! и незарегистрированной Демократической партии традиционно пришли на площадь Республики в Алматы, чтобы почтить память погибших во время Желтоксана, Жанаозена и Кантара и потребовать привлечения к ответственности виновных в гибели людей.

Движение Oyan, Qazaqstan! утром 16 декабря сообщило, что у домов его активистов дежурит полиция. На площадь тем не менее смогли прийти активистки Асем Жапишева и Бота Шарипжан, гражданский активист и бывший кандидат в депутаты маслихата Алматы Равкат Мухтаров, Жанель Шахан и несколько других участников движения. У Жапишевой в руках был транспарант с портретом 4-летней Айкоркем Мелдехан, убитой во время Қантара. После примерно часа пребывания у монумента Независимости участники движения прошли к мемориалу жертвам Қантара, где оставили свои транспаранты. По дороге они скандировали имена семи детей, убитых во время январских событий.

3 января суд назначил активистке Жанель Шахан 15 суток ареста за участие в акции.

​25 декабря Специализированный межрайонный административный суд Алматы арестовал на 15 суток Шарипжан и Мухтарова, они не признали свою вину. 29 декабря суд отклонил апелляционную жалобу активистов.