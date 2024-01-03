Трое активистов Oyan, Qazaqstan! задержаны в Алматы

Трое активистов движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan! Айсултан Кудайберген, Акмарал Джакибаева и Темирлан Енсебек вышли на пикет к монументу независимости в Алматы в поддержку ранее арестованных на 15 суток участников движения Боты Шарипжан и Равката Мухтарова. Вскоре Кудайбергена и Джакибаеву задержала полиция, затем был задержан и Темирлан Енсебек, вышедший на пикет после них, сообщает Masa.media.

«Мы вышли сюда, потому что мы против того, что Боту Шарипжан и Равката Мухтарова осудили на 15 суток, и Жанель Шахан теперь тоже ожидает суда, мы считаем, что у граждан Казахстана в День Независимости есть право вспоминать свою историю, выходить на площадь и говорить об истории своей страны», – сказала журналистам Акмарал Джакибаева незадолго до задержания.

16 декабря, в День Независимости, активисты движения Oyan, Qazaqstan и незарегистрированной Демократической партии традиционно пришли на площадь Республики в Алматы, чтобы почтить память погибших во время Желтоксана, Жанаозена и Кантара и потребовать привлечения к ответственности виновных в гибели людей.

Движение Oyan, Qazaqstan утром 16 декабря сообщило, что у домов его активистов дежурит полиция. На площадь тем не менее смогли прийти активистки Асем Жапишева и Бота Шарипжан, гражданский активист и бывший кандидат в депутаты маслихата Алматы Равкат Мухтаров, Жанель Шахан и несколько других. У Жапишевой в руках был транспарант с портретом 4-летней Айкоркем Мелдехан, убитой во время Кантара.

После примерно часа пребывания у монумента Независимости участники движения Oyan, Qazaqstan прошли к мемориалу жертвам Кантара, где оставили свои транспаранты. По дороге они скандировали имена семи детей, убитых во время Кантара.

​25 декабря специализированный межрайонный административный суд Алматы арестовал на 15 суток Шарипжан и Мухтарова, они не признали свою вину. 29 декабря суд отклонил апелляционную жалобу активистов.

Еще одну активистку движения, Жанель Шахан, вызвали в полицию 3 января.