«Казахтелеком» отрицает причастность к DDoS-атакам на сайт агентства КазТАГ

В АО «Казахтелеком» заявили, что данные по расположению IP-адресов не означают причастности компании к DDoS-атакам на сайт информационного агентства КазТАГ.

«Информация, отраженная в статье КазТАГ, не имеет отношения к деятельности компании. Упомянутые в материале IP-адреса, принадлежащие компании, входят в более крупные пулы IP-адресов и используются для кэширующих CDN-комплексов Google, управление и доступ к которым осуществляет компания Google самостоятельно», - заявили «Власти» в «Казахтелекоме», добавив, что «подобные комплексы от многих крупных контент-провайдеров расположены практически по всей территории РК у многих операторов и служат для повышения качества контента».

Что касается фамилий Рымбаев и Адешов, то в «Казахтелекоме» признали, что эти люди несколько лет назад являлись сотрудниками компании и выполняли подключение серверов Google к сети, однако сейчас они уже не работают в «Казахтелекоме». А наличие в базе ripe.net информации по IP-адресам, которые якобы расположен по адресу: г.Алматы, ул. Панфилова, 129, вовсе не означает, что «они используются на указанном объекте».

«Данное поле в базе ripe.net носит лишь описательный характер и в основном указывает на место регистрации», - пояснили в компании.

Кроме того, по информации пресс-службы, специалисты «Казахтелекома» провели анализ по исходящей нагрузке с данных комплексов серверов Google, и он «не показал аномального всплеска трафика, характерного для массированных Ddos-атак».

Ранее редакция КазТАГ заявила о возобновившихся накануне DDoS-атаках на сайт агентства и что теперь это происходит с IP-адресов, расположенным в Казахстане, более того, «самые интенсивные атаки» осуществляются с IP-адресов, которые закреплены за Миржаном Рымбаевым Мирасом Адешовым, а все казахстанские IP, начинающиеся с цифр 92.46, с которых осуществляются DDoS-атаки, расположены по одному адресу: Алматы, улица Панфилова, дом 129, где находится здание АО «Казахтелеком».