КазТАГ заявил, что новые DDoS-атаки на сайт ведутся из здания «Казахтелекома»

Редакция агентства КазТАГ обратилась с заявлением в адрес администрации президента и ряда компетентных центральных государственных органов в связи с продолжающимися DDoS-атаками на сайт. В заявлении говорится, что атаки возобновились накануне.

Как напоминает КазТАГ, в конце 2022 года их сайт подвергался атакам, которые возобновились уже в ноябре 2023 года. IP-адреса, с которых осуществлялась была атака, располагались за рубежом, поэтому редакция приняла решение закрыть доступ на сайт всем IP-адресам, расположенным за пределами Казахстана.

«Как только данная мера была принята, работа сайта была незамедлительно возобновлена, однако 4 января DDoS-атаки возобновились с новой силой – на этот раз с IP-адресов из Казахстана», - отмечается в заявлении.

В агентстве заявляют, что «самые интенсивные атаки осуществляются с IP-адресов, начинающихся с цифр 92.46», которые расположены по одному адресу, а именно Алматы, ул. Панфилова, д.129, где находится здание АО «Казахтелеком».

«Указанные IP-адреса закреплены за двумя лицами, которых зовут Рымбаев Миржан и Адешов Мирас. Оба – жители Алматы», - также сообщили в редакции агентства.

Редакция агентства просит администрацию президента, генеральную прокуратуру, МВД, КНБ, министерство культуры и информации, министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять меры «по нейтрализации злоумышленников, продолжающих дискредитировать руководство страны и его работу по демократизации, и привлечения злоумышленников к предусмотренной законодательством ответственности».