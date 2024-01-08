Лучшей комедией стала картина «Бедные-несчастные»
  • 660
Фильм «Оппенгеймер» получил Золотой глобус

В США завершилась церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стала лента о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер», комедией — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

В этом году были добавлены две новые номинации: «Кинематографические и кассовые достижения» и «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении». Кроме того, в каждой категории было представлено не пять номинантов, как обычно, а шесть. Лучшим драматическим фильмом стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана – он же получил статуэтку за режиссуру.

Лучшим мюзиклом\комедией стала картина «Бедные-несчастные». Лучшим драматическим актером признали Киллиана Мерфи за роль ученого Оппенгеймера в одноименной картине, лучшей драматической актрисой – Лили Гладстоун за «Убийц цветочной луны».

Лучшим актером мюзикла\комедии стал Пол Джаматти за «Оставленных», а лучшей актрисой – Эмма Стоун за роль в ленте «Бедные-несчастные».

Лучшим международным фильмом признана французская картина «Анатомия падения», лучшим анимационным фильмом «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, - сейчас он идет в казахстанском кинопрокате.

«Золотой глобус» за сценарий ушел создателям картины «Анатомия падения».
Лучшим актером второго плана стал Роберт Дауни-мл. за роль в ленте «Оппенгеймер». Победившей актрисой в этой категории стала Давайн Джой Рэндольф за «Оставленных».

Лучшим саундтреком признана музыка из картины «Оппенгеймер» - награду за нее получил шведский композитор Людвиг Горанссон.

В номинации «Кинематографическое и кассовое достижение» награда ушла картине «Барби», собравшей в прокате $1,4 млрд.

Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь», а драматическим - «Наследники». Награды в категории мини-сериал удостоена «Грызня».

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается по результатам голосования примерно 90 международных журналистов.

Свежее из этой рубрики
Свыше 1,5 тыс. абонентов в Уральске остались без света
Новости
В МВД утверждают, что есть тенденция к снижению регистрации сообщений о бытовом насилии
Новости
Использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина в начале пандемии COVID-19 привело к увеличению смертности
Просматриваемые
Новости
В Алматы ощущалось землетрясение силой 2 балла
Новости
Российский миллиардер купил новый бизнес-джет через Казахстан в обход санкций
Новости
Otau TV исключил из линейки вещания каналы «цифрового телесемейства Первого канала»
Новости
«Первый канал. Всемирная сеть» опроверг причины отключения российских каналов на Otau TV
Новости
КазТАГ заявил, что новые DDoS-атаки на сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
Новости
В районе озера Балхаш произошло землетрясение