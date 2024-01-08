Фильм «Оппенгеймер» получил Золотой глобус

В США завершилась церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом стала лента о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер» , комедией — «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

В этом году были добавлены две новые номинации: «Кинематографические и кассовые достижения» и «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении». Кроме того, в каждой категории было представлено не пять номинантов, как обычно, а шесть. Лучшим драматическим фильмом стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана – он же получил статуэтку за режиссуру.

Лучшим мюзиклом\комедией стала картина «Бедные-несчастные». Лучшим драматическим актером признали Киллиана Мерфи за роль ученого Оппенгеймера в одноименной картине, лучшей драматической актрисой – Лили Гладстоун за «Убийц цветочной луны».

Лучшим актером мюзикла\комедии стал Пол Джаматти за «Оставленных», а лучшей актрисой – Эмма Стоун за роль в ленте «Бедные-несчастные».

Лучшим международным фильмом признана французская картина «Анатомия падения», лучшим анимационным фильмом «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, - сейчас он идет в казахстанском кинопрокате.

«Золотой глобус» за сценарий ушел создателям картины «Анатомия падения».

Лучшим актером второго плана стал Роберт Дауни-мл. за роль в ленте «Оппенгеймер». Победившей актрисой в этой категории стала Давайн Джой Рэндольф за «Оставленных».

Лучшим саундтреком признана музыка из картины «Оппенгеймер» - награду за нее получил шведский композитор Людвиг Горанссон.

В номинации «Кинематографическое и кассовое достижение» награда ушла картине «Барби», собравшей в прокате $1,4 млрд.

Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь», а драматическим - «Наследники». Награды в категории мини-сериал удостоена «Грызня».

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия вручается по результатам голосования примерно 90 международных журналистов.