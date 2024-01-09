Правительство намерено удержать инфляцию в 2024 году в коридоре 6-8%

На совещании в правительстве обсудили итоги работы по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары в 2023 году и план по сдерживанию инфляции в 2024 году на уровне 6-8%, сообщает пресс-служба кабмина.

Как отметила на совещании первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, для удержания уровня инфляции в коридоре 6-8 % рассчитаны индикативные цены на социально значимые товары по каждому региону с учетом их специфики, текущей ситуации и пятилетних тенденций.

«Рекомендуемые показатели учитывают текущую рыночную конъюнктуру, фактор сезонности и прогнозные тренды. Также будет продолжена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем», - отметила Бижанова.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в свою очередь сообщил, что у СПК есть запасы муки в объеме 25,7 тыс. тонн, в том числе в стабфондах – 14,1 тыс. тонн, в рамках оборотной схемы – 11,5 тыс. тонн.

«Ведется работа по обеспечению регионов льготной пшеницей в рамках меморандумов акиматов и “Продкорпорации”. Утвержденный объем пшеницы на сентябрь-декабрь 2023 года составляет 64,5 тыс. тонн, уже отгружено 60,8 тыс. тонн пшеницы», - добавил он.

Кроме этого, сформированы запасы овощей на зимне-весенний период в объеме 174,1 тыс. тонн (100,6 тыс. тонн картофеля, 25,6 тыс. тонн лука, 22,6 тыс. тонн капусты, 25,1 тыс. тонн моркови). В Минсельхозе считают, что этого достаточно, чтобы регулировать рынок с февраля по апрель. А чтобы не допустить роста цен на овощи с мая по июль, акиматам необходимо как можно скорее заключать форвардные договоры на поставку раннего урожая.

«На межсезонье этого года финансирование должно было начаться с 1 августа прошлого года. Однако регионы до сих пор не представили форвардные договоры на поставку ранних овощей», – констатировал Тасжуреков.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил для удержания инфляции в коридоре 6-8% составить конкретный план по разбронированию запасов овощей и начинать эту работу не в конце февраля, а гораздо раньше, повысить эффективность межрегиональной транспортной логистики, чтобы плодоовощная продукция в случае необходимости доставлялась из одного региона в другой за считанные дни.