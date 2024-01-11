В Алматы в 2024 году значительно расширят зону платных парковок

В Алматы в 2024 году число платных паркомест вырастет в 2,5 раза, помимо тротуарных парковочных мест планируется запустить также площадочные, сообщили в ответ на запрос Власти в коммунальном предприятии «Алматы паркинг».

Так, в текущем году в городе планируется запустить 11 843 тротуарных парковочных места и 6585 парковочных мест на площадочных парковках. В настоящее время в городе работают 12 623 платных парковочных места.

В двух районах Алматы, где платные парковки пока не заработали – Алатауском и Ауэзовском – их планируется запустить во втором квартале этого года, уточнил оператор парковок.

Больше всего новых парковочных мест появится в этом году в Бостандыкском районе (5 141 парковочное место), Алмалинском районе (3 831 парковочное место), Ауэзовском районе (3 636), Алатауском районе (2 790). Меньше новых парковочных мест запустят в Медеуском районе (1 330 мест), Туркскибском (819 мест), Жетысуском (657 мест) и Наурызбайском районе (221 место), сообщили в «Алматы паркинг».

Платные парковки в Алматы появились несколько лет назад. Компании, обслуживавшие парковки, принадлежали бизнесмену Кайрату Боранбаеву. Их бывшие руководители весной 2022 года были арестованы по подозрению в финансовых преступлениях.

Спустя месяц после ареста самого Боранбаева в марте 2022 года сообщалось, что он передал парковочный бизнес акимату Алматы, однако на организацию работы по внедрению платных парковок у администрации ушло более года.

11 сентября прошлого года парковки стали вновь платными в Медеуском районе, 11 декабря – в Алмалинском районе, а 30 декабря – еще в четырех районах Алматы.