Компания West Oil Software заявила, что начнет увольнять бастующих работников с 12 января

Руководство ТОО «West Oil Software» намерено с 12 января 2024 года уволить сотрудников, уже месяц продолжающих забастовку. На свободные вакантные места планируют трудоустроить граждан, стоящих на учете по безработице в карьерном центре Каракиянского района. Об этом сообщает издание Lada.kz со ссылкой на релиз компании.

В компании также предупредили, что если забастовка не прекратится, руководство будет вынуждено передать соответствующие материалы правоохранительным органам для решения вопроса о привлечении к ответственности в рамках расследуемого уголовного дела.

Кроме того, в ТОО «West Oil Software» заявили, что суммарный ущерб от забастовки уже составил порядка 499 млн тенге, и что из трех требований рабочих законным и выполнимым оказалось только одно.

В компании также считают, что «отдельные активисты» блокируют инициативы компании по ведению переговоров и сдерживают желающих прекратить забастовку «путем введения их в заблуждение о скором удовлетворении всех требований». В релизе также отмечено, что более 50 человек уже вернулись на работу, и компания в ближайшее время ожидает возвращения еще значительной части. Компания заявила о «личной заинтересованности отдельных лидеров забастовки, а также об интересах не названных лиц: «Ранее уволенные 7 активистов в интересах третьих лиц дезорганизовывают работу ТОО "West Oil Software" и пытаются привести на ее место иную компанию».

Около 500 рабочих ТОО "West Oil Software" продолжают забастовку, которую они начали 11 декабря, требуя присоединить их в АО «Национальная компания "КазМунайГаз"», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Позже их забастовку объявили незаконной, а часть активных бастующих были уволены.

20 декабря прокурор Каракиняского района Аманжол Айтуганов сообщил бастующим работникам, что расследуется уголовное дело по по статье 402 УК РК (действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной).

29 декабря представители независимых профсоюзов провели переговоры с представителями ряда министерств и АО «Национальная компания КазМунайГаз» в Астане по продолжающейся забастовке. Они сообщили, что переговоры ни к чему не привели.

8 января бастующие записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с призывом вмешаться в ситуацию. Ранее работники West Oil Software просили приехать к ним акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и премьер-министра Алихана Смаилова.

5 октября 2022 года рабочие предприятия уже выдвигали эти требования. С тех пор больше года длился их трудовой спор, но проблема не была решена. В ноябре им сообщили, что материально-техническая база будет обновлена.