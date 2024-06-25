Они обвиняются в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере
В Мангистауской области задержаны четыре руководителя предприятий нефтегазовой сферы, сообщает прокуратура области. Они обвиняются в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере.
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