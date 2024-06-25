В Мангистауской области задержаны четыре руководителя предприятий нефтегазовой сферы, сообщает прокуратура области. Они обвиняются в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере.

Всего прокуратурой города совместно с департаментом экономических расследований и антикоррупционной службой проводятся проверки в пяти предприятиях нефтегазовой сферы.

«Установлено, что должностными лицами ТОО «ОйлТранспортКорпорейшн» (дочернее предприятие АО НК «Казмунайгаз») приняты от поставщика несоответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге», – сообщает прокуратура области.

Также в подрядной организации «ОйлТранспортКорпорейшн» – ТОО West Oil Software выплатили более 400 млн тенге заработной платы не работавшим лицам, в том числе близким родственникам руководства компании. Напоминаем, что в декабре 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту забастовки рабочих West Oil Software, которая решением суда признана незаконной. Компания West Oil Software несколько раз заявляла о растущих убытках и готовности перейти к увольнениям бастующих рабочих.

Прокуратура начала пять досудебных расследования по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса – «присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере». Уголовные дела находятся в производстве департамента экономических расследований области.