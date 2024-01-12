Центральный депозитарий Казахстана считает необоснованными иски российский компаний к нему

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана считает необоснованными иски российских управляющих компаний «Диджитал эссетс менеджмент» и «Интеллект-капитал» к нему, говорится в сообщении депозитами, распространенном в пятницу. Поводом для исков стали отказы депозитария в передаче находящихся у него на хранении еврооблигаций эмитенту для замещения.

Учет иностранных ценных ценных бумаг осуществляется в международном депозитарии, а ЦДЦБ в рамках договорных отношений выполняет функции одного из посредников по учету и регистрации операций с иностранными ценными бумагами и транслирует в отношении своих депонентов ограничения и запреты, установленные глобальными кастодианами и депозитариями.

«​Центральный депозитарий не имеет возможности регистрировать операции, если в отношении таких операций на вышестоящем уровне установлены ограничения и распределять доходы по иностранным ценным бумагам, если данные доходы не поступают на счета Центрального депозитария в глобальных кастодианах и депозитариях или если данные средства заблокированы на уровне вышестоящей учетной организации», – отмечается в пресс-релизе ЦДЦБ.

Центральный депозитарий также заявил о возражениях в отношении рассмотрения споров в Арбитражном суде Москвы. В ЦДЦБ считают, что такие иски должны рассматриваться в казахстанских судах по местонахождению депозитария.

«Между Республикой Казахстан и Российской Федерацией действует ряд международных соглашений и конвенций, включая Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В соответствии с ними иски к юридическим лицам предъявляются в суды того государства, на территории которого находится орган управления юридического лица», – добавили в депозитарие.

10 января стало известно, что российская управляющая компания «Диджитал эссетс менеджмент» подала второй иск к казахстанскому ЦДЦБ и бельгийскому Euroclear Bank. Третьими лицами компания привлекла Центральный банк России, Министерства финансов России и российский биржевой холдинг Национальный расчетный депозитарий. Сумма требований составила не меньше 74 млн рублей.

Первый иск на 676 млн рублей «Диджитал эссетс менеджмент» подала осенью 2023 года, третьими лицами к делу были привлечены энергетическая компания «Газпром» и ее дочерние компании.

В ноябре 2023 года управляющая компания «Интеллект-капитал» также подала иск к казахстанскому ЦДЦБ и бельгийскому Euroclear Bank. Их сумма требований составила $4,25 млн. Среди третих лиц, привлеченных к делу, также числится «Газпром».

Поводом для исков стали отказы Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана в передаче находящихся у него на хранении еврооблигаций эмитенту для замещения. Депозитарий заявлял, что это вызвано требования Euroclear в связи с введением санкций в отношении граждан России и Беларуси.