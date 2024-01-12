Air Astana намерена увеличить парк самолетов до 80 в ближайшие четыре года

К концу 2028 году Air Astana намерена увеличить парк самолетов с 49 до 80, а также превратиться в хабовую авиакомпанию с полным спектром услуг. Об этом в пятницу заявили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

«Опираясь на возможности своей маршрутной сети, созданной до пандемии COVID-19, компания намерена превратить “Эйр Астана” в хабовую авиакомпанию с полным спектром услуг, которая улучшит доступ между Центральной Азией и Кавказом и крупными авиационными рынками, такими как Китай, Индия, Ближний Восток и Европа, преимущественно с использованием парка узкофюзеляжных воздушных судов», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что использование парка узкофюзеляжных воздушных судов обеспечивает ценовое преимущество по сравнению с конкурентами, которые используют широкофюзеляжные самолеты по тем же направлениям.

В рамках расширения сети планируется запустить путешествия по принципу «из пункта в пункт», то есть создавать новые маршруты по направлениям, ориентированным на места отдыха. А на соседние международные рынки перевозчик намерен осуществлять деловые авиаперевозки премиум-класса.

«Компания намерена поддерживать рост на каждом из этих рынков за счет расширения парка самолетов. С добавлением новых узкофюзеляжных самолетов компания нацелена на рост за счет добавления новых маршрутов и уплотнения существующих маршрутов», - рассказали о планах в пресс-службе, отметив, что, в частности, планируется увеличение еженедельных рейсов в Китай, а пополнение парка самолетов Boeing 787 позволит предлагать услуги премиум-класса на более длительных международных маршрутах, которые, по мнению компании, могут быть сопоставимы с услугами лучших в своем классе глобальных сетевых перевозчиков.