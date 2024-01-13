West Oil Software уволил еще несколько бастующих сотрудников

Компания West Oil Software в пятницу издала приказы об увольнении еще 11 сотрудников, более месяца продолжающих забастовку, сообщает радио «Азаттык», получившее копии приказов.

В приказах основанием для увольнения значится решение Каракиянского районного суда от 11 декабря о признании забастовки работников незаконной.

Ранее на этой неделе West Oil Software предупредила, что с пятницы начнет увольнять бастующих и будет заменять их ожидающими трудоустройства. Рабочие в ответ заявили о намерении продолжать забастовку.

Около 500 рабочих West Oil Software продолжают забастовку, которую они начали 11 декабря 2023 года, требуя присоединить их к нацкомпании «КазМунайГаз», распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу. Позже их забастовку объявили незаконной, а часть активных бастующих уже были уволены.

20 декабря прокурор Каракиняского района Аманжол Айтуганов сообщил бастующим работникам, что расследуется уголовное дело по статье 402 Уголовного кодекса (действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной).

29 декабря представители независимых профсоюзов провели переговоры с представителями ряда министерств и «КазМунайГаза», но переговоры ни к чему не привели.

8 января этого года бастующие записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с призывом вмешаться в ситуацию. Ранее работники West Oil Software просили приехать к ним акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и премьер-министра Алихана Смаилова.

С момента обретения Казахстаном независимости работники нефтяных и нефтесервисных предприятий регулярно организуют массовые акции. В последние пять лет их число резко возросло: за это время рабочие организовали несколько сотен различных акций. Многие протесты связаны с тем, что крупные нефтегазовые компании стали приватизировать свои структурные подразделения, а затем разыгрывать тендеры на эту производственную деятельность или же нанимать персонал через кадровые агентства. Нефтегазовые компании делали это для «оптимизации», однако это ухудшало условия труда многих работников этих компаний.