Акимат пока не определился с застройкой участка в центре Алматы, который забрали у компании Кулибаева

В акимате Алматы пока не определились с будущей застройкой участка в районе площади Республики, который забрали у компании, связанной с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.

«После утверждения проекта детальной планировки Медеуского района города, все предложения по застройке этого земельного участка будут рассмотрены. По мере определения необходимых для данного земельного участка градостроительных условий по его использованию, намечаемое архитектурное решение будет вынесено на обсуждение общественности», - сообщили в управлении земельных отношений Алматы в ответ на запрос Власти.

В управлении уточнили, что участок на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева вернули в госсобственность постановлением акимата от 5 апреля прошлого года и в настоящее время он зарегистрирован на управление.

О возврате участка в прошлом году сообщила военная прокуратура, которая добилась этого из-за того, что бывший собственник не выполнил планы по застройке. На протяжении семи лет компания «Достык строй», владевшая участком, не начинала здесь строительство.

В прошлом на участке располагался военный госпиталь, он был снесен.

Строительной компанией «Достык строй» владеют две другие компании - ТОО «Joint Technologies» и ТОО «КИПРОС», конечным владельцем которых является Тимур Кулибаев.