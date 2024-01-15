Участок в прошлом году был возвращен в госсобственность
  • 909
Акимат пока не определился с застройкой участка в центре Алматы, который забрали у компании Кулибаева
Территория военного госпиталя в Алматы, фото Inalmaty.kz

В акимате Алматы пока не определились с будущей застройкой участка в районе площади Республики, который забрали у компании, связанной с бизнесменом Тимуром Кулибаевым.

«После утверждения проекта детальной планировки Медеуского района города, все предложения по застройке этого земельного участка будут рассмотрены. По мере определения необходимых для данного земельного участка градостроительных условий по его использованию, намечаемое архитектурное решение будет вынесено на обсуждение общественности», - сообщили в управлении земельных отношений Алматы в ответ на запрос Власти.

В управлении уточнили, что участок на пересечении улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева вернули в госсобственность постановлением акимата от 5 апреля прошлого года и в настоящее время он зарегистрирован на управление.

О возврате участка в прошлом году сообщила военная прокуратура, которая добилась этого из-за того, что бывший собственник не выполнил планы по застройке. На протяжении семи лет компания «Достык строй», владевшая участком, не начинала здесь строительство.

В прошлом на участке располагался военный госпиталь, он был снесен.

Строительной компанией «Достык строй» владеют две другие компании - ТОО «Joint Technologies» и ТОО «КИПРОС», конечным владельцем которых является Тимур Кулибаев.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане планируют ввести отдельный налоговый режим для платформенно занятых
Новости
В Казахстане изменят закон об ответственном обращении с животными
Новости
За неделю проката фильм «Дәстүр» собрал более 1 млрд тенге
Новости
Фонд Назарбаева безвозмездно передал свое здание в Алматы управлению делами президента
Новости
Рабочие West Oil Software продолжат забастовку, несмотря на увольнения
Новости
West Oil Software уволил еще несколько бастующих сотрудников