Бурятскую журналистку Евгению Балтатарову не выпустили из Казахстана во Францию

В понедельник бурятскую журналистку Евгению Балтатарову сняли с рейса из Казахстана во Францию, мотивировав это тем, что она находится в межгосударственном розыске в рамках дела «о фейках» о российской армии. Затем в линейном отделе полиции ей сообщили, что она может вылететь из Казахстана любым следующим рейсом, сообщила Балтатарова «Власти».

«Меня сняли с рейса, я пыталась уехать в Париж через Стамбул. Сдала багаж, при прохождении паспортного контроля мне сказали, что нахожусь в межгосударственном розыске. Ну и всё - по этой же причине, по которой меня снимали в прошлом году, когда в Бишкеке уезжала, меня сняли. Хотя ко времени, когда рейс уже вылетал, мне сказали, что прокурор разрешает вылететь. Но уже поздно. Они говорят, что я могу вылететь ближайшим рейсом», - сообщила она.

Теперь она будет искать деньги на новые билеты. Из-за того, что ее сняли с этого рейса, она потеряла около $1 тыс.

Журналистка Евгения Балтатарова приехала в Казахстан из Бурятии весной прошлого года и основала общественное объединение «Точка [не]возврата», которое оказывает помощь другим прибывшим в Казахстан россиянам. Балтатарова объявлена в межгосударственный розыск стран СНГ – в России на нее заведено уголовное дело о дискредитации российской армии.

Осенью 2023 года Казахстан ей отказал в предоставлении убежища.

В августе 2023 года «Власть» писала о ней, а также о других гражданах России в Казахстане, находящихся в международном розыске: «Не транзитная страна. Будет ли Казахстан экстрадировать россиян?».