Бурятскую журналистку Евгению Балтатарову не выпустили из Казахстана во Францию

Позже ей сообщили, что она может вылететь любым следующим рейсом
В понедельник бурятскую журналистку Евгению Балтатарову сняли с рейса из Казахстана во Францию, мотивировав это тем, что она находится в межгосударственном розыске в рамках дела «о фейках» о российской армии. Затем в линейном отделе полиции ей сообщили, что она может вылететь из Казахстана любым следующим рейсом, сообщила Балтатарова «Власти».
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