Бурятской журналистке Евгении Балтатаровой разрешили вылететь из Казахстана

Ранее ее сняли с рейса из-за нахождения в межгосударственном розыске
Буртяской журналистке Евгении Балтатаровой разрешили вылететь из Казахстана, об этом она сообщила в телефонном разговоре с журналистом «Власти». 15 января она не смогла пройти паспортный контроль, позднее ее сняли с рейса из-за нахождения в международном розыске в рамках дела «о фейках» о российской армии. В линейном отделе полиции ей сообщили, что она сможет покинуть Казахстан любым следующим рейсом.
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые