Бурятской журналистке Евгении Балтатаровой разрешили вылететь из Казахстана

Буртяской журналистке Евгении Балтатаровой разрешили вылететь из Казахстана, об этом она сообщила в телефонном разговоре с журналистом «Власти». 15 января она не смогла пройти паспортный контроль, позднее ее сняли с рейса из-за нахождения в международном розыске в рамках дела «о фейках» о российской армии. В линейном отделе полиции ей сообщили, что она сможет покинуть Казахстан любым следующим рейсом.

«Со второго раза получилось, сейчас я сижу в аэропорту и жду посадку. На паспортном контроле требовали какие-то правильно оформленные документы. Я предоставила документы, которые мне оформили вчера. Достаточно долго меня держали, но пропустили», – сказала Балтатарова.

Журналистка Евгения Балтатарова приехала в Казахстан из Бурятии весной прошлого года и основала общественное объединение «Точка [не]возврата», которое оказывает помощь другим прибывшим в Казахстан россиянам. Балтатарова объявлена в межгосударственный розыск стран СНГ – в России на нее заведено уголовное дело о дискредитации российской армии.

Осенью 2023 года Казахстан ей отказал в предоставлении убежища.

В августе 2023 года «Власть» писала о ней, а также о других гражданах России в Казахстане, находящихся в международном розыске: «Не транзитная страна. Будет ли Казахстан экстрадировать россиян?».