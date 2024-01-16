Новый план развития гидроэнергетики примут в Казахстане до конца марта

До конца марта министерство энергетики совместно с министерством водных ресурсов должны принять новый план по развитию гидроэнергетики. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Алихан Смаилов. Кроме того, он обратил внимание на затягивание вопросов по реализации ранее начатых крупных проектов и поручил ускорить строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2.

«В 2020 году был принят план мероприятий по развитию гидроэнергетики. Однако за прошедшие годы изменилась экологическая повестка, растет дефицит водных ресурсов. Министерству энергетики совместно с министерством водных ресурсов до конца марта необходимо принять новый план развития гидроэнергетики до 2030 года», - сказал Смаилов.

Также он поручил в течение месяца начать строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, а компании «Самрук-Энерго» - в этом году восстановить первый энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1.

Нерешенным вопросом, по информации премьера, остается и присоединение западной энергетической зоны к Единой национальной системе. Поэтому он поручил компании KEGOС в этом году приступить к строительству линии электропередачи Актобе – Атырау.

А до конца февраля Смаилов поручил начать необходимые процедуры для строительства объектов газовой генерации в Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Актау, Атырау и Актобе.

«Хотел бы обратить внимание на отстраненность акиматов от работы по развитию региональных электросетей. Не контролируется составление и исполнение региональными электросетевыми компаниями своих инвестиционных программ. Тому подтверждением является массовое отключение электроэнергии в северных регионах страны в декабре», - также обратил внимание Смаилов и поручил акиматам обеспечить координацию деятельности региональных электросетевых компаний.