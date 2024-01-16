38 человек выдал Казахстан по запросу России в 2023 году

На рассмотрении Генпрокуратуры находятся еще 12 запросов о выдаче
38 человек выдал Казахстан по запросу генеральной прокуратуры России в 2023 году, сообщили в ответ на запрос «Власти» в генеральной прокуратуре Казахстана. Всего в прошлом году было рассмотрено 40 ходатайств от российской стороны о выдаче разыскиваемых лиц.
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