На рассмотрении Генпрокуратуры находятся еще 12 запросов о выдаче
38 человек выдал Казахстан по запросу России в 2023 году
Фото Жанары Каримовой

38 человек выдал Казахстан по запросу генеральной прокуратуры России в 2023 году, сообщили в ответ на запрос «Власти» в генеральной прокуратуре Казахстана. Всего в прошлом году было рассмотрено 40 ходатайств от российской стороны о выдаче разыскиваемых лиц.

«Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в 2023 году рассмотрено 40 ходатайств о выдаче разыскиваемых лиц, поступивших из генеральной прокуратуры Российской Федерации, из них удовлетворено и выдано 38 лиц. В основном разыскиваемые лица запрашивались к выдаче за совершение преступлений корыстно-насильственной направленности», – говорится в ответе.

На рассмотрении Генпрокуратуры Казахстана находится еще 12 запросов о выдаче разыскиваемых лиц, в отношении которых применен экстрадиционный арест от генпрокуратуры России.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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