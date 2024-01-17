Народная партия Казахстана предлагает давать жителям северных регионов надбавки и льготы

Народная партия Казахстана предлагает правительству продумать систему денежных надбавок, субсидий, льгот и преференций для жителей северных регионов. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Магеррам Магеррамов, из-за сурового климата и многочисленных «хронических» проблем люди уезжают из этой части страны.

«За минувшие годы в Костанайской и Северо-Казахстанской областях накопилось немало “хронических” проблем, которые до сих пор не находят свое решение. Главная проблема здесь – отток населения. К сожалению, эта тенденция длится уже не первый год. Отсюда кадровый дефицит, острая нехватка специалистов, в том числе, и рабочих профессий. Правительство ранее пыталось решить эту проблему путем переселения на север жителей южных регионов, но эти программы не дали нужного эффекта», - заявил Магеррамов.

Он напомнил, что северные регионы Казахстана преимущественно аграрные, но «какие-бы денежные ресурсы» правительство ни направляло в сельское хозяйство, они «не дадут должной отдачи, если при этом не позаботиться о сельских жителях, о благоустройстве сельских домов, о социально-культурных условиях».

«Народная партия Казахстана предлагает создать необходимые условия как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регионов, живущих в суровых климатических условиях. В частности – продумать систему специальных “северных” денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций и так далее», - предложил депутат.

Кроме того, по его словам, полноценного развития северных регионов нельзя достичь без газификации. В то же время в Костанайской области газифицировано только 18% населенных пунктов, а в Северо-Казахстанской области природного газа нет вообще. Еще ряд проблем этих регионов – недоступность к качественной питьевой воде, состояние дорожной инфраструктуры, проблемы с доступом в интернет.

«Не можем не сказать об аэропорте города Петропавловск. Терминал, имеющий статус международного, больше напоминает холодный ангар. Не так давно аэропорт был передан в управление частной компании, и теперь возникает вопрос: зачем? И не пора ли изъять имущество у нерадивого собственника, чтобы передать более добросовестному управленцу?» - также добавил депутат, попросив премьер-министра Алихана Смаилова заняться мерами по оздоровлению социально-экономической обстановки в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, считая, что все возможности для этого у правительства есть.