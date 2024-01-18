В Турксибском районе Алматы в этом году начнется строительство четырех школ

Также в этом году начнется реконструкция ряда школ района
В этом году в Турксибском районе начнется строительство четырех школ на 6 100 мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа», сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями района. В этом году также начнется реконструкция ряда школ.
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