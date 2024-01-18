Также в этом году начнется реконструкция ряда школ района
В Турксибском районе Алматы в этом году начнется строительство четырех школ
фото Жанары Каримовой

В этом году в Турксибском районе начнется строительство четырех школ на 6 100 мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа», сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями района. В этом году также начнется реконструкция ряда школ.

Аким города добавил, что необходимые документы для строительства школ в рамках нацпроекта уже готовы и надеется, что строительные компании начнут работу вовремя.

Также в марте планируется завершить реконструкцию с сейсмоусилением и пристройкой на 300 мест к школе-гимназии №59. А к январю 2025 года планируется завершить строительство пристройки к школе №159 на 400 мест.

Кроме этого, в этом году планируется начать строительство пристройки к школе №198 на 600 мест, реконструкцию филиала гимназии №83 и работы по сейсмоусилению школы №50, сообщил Досаев.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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