Существующие здания снесут
В Алматы построят новый корпус колледжа телекоммуникаций и машиностроения, сообщил в четверг аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.
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