В Алматы построят новый корпус колледжа телекоммуникаций и машиностроения, сообщил в четверг аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района.

По информации Досаева, строительство планируется начать в июне. Существующие здания при это снесут.

Между тем в мае запланировано открытие ФОК в мкр. Жас Канат на 600 посещений в день, разрабатывается ПСД на строительство ФОК «Авиатор» по ул. Майлина и ПСД по капитальному ремонту Дома Школьников №6, также сообщил глава города.