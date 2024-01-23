Число обратившихся за медпомощью в Алматы после землетрясения выросло до 67 человек

По состоянию на 17:00 вторника за медицинской помощью в стационары города обратились 67 человек, из них 55 взрослых и 12 детей, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

«Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и 5 детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение», - проинформировали в акимате.

Трое взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из них в реанимации, ему провели операцию, состояние оценивается как тяжелое. Двое находятся в отделении травматологии и ортопедии, их состояние средней степени тяжести.

В Центре детской неотложной медицинской помощи получают лечение четверо детей в возрасте шести и семи месяцев и 7 и 16 лет. Все травмы они получили дома при падении.

«Касательно грудничков, один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное», - уточнили в акимате.

Утром в горздраве сообщали о восьми пострадавших, трое из них получили травмы, выпрыгнув со 2-3 этажа. Позднее в Минздраве сообщили, что за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести (ушибы головы, защемления, растяжения конечностей), трое взрослых и пятеро детей были госпитализированы.