В Казахстане могут появиться виртуальные операторы связи, которым не нужно будет иметь инфраструктуру. Для работы им будет достаточно направить уведомление уполномоченному органу о начале работы.

«Существует международная практика использования виртуального оператора связи. Это тот оператор связи, который, согласно нашей регуляторной модели, будет направлять уведомление уполномоченному органу о начале его работы. При этом он не будет получать лицензию, как держатель инфраструктуры связи. То есть фактически он будет арендовать трафик у действующих операторов связи», - сказала один из разработчиков законопроекта, депутат мажилиса Екатерина Смышляева в ходе обсуждения в первом чтении проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации».

По ее словам, преимущество виртуального оператора в том, что он может заключать договоры с неограниченным количеством операторов, соответственно, его универсальная сим-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе.

«Такие операторы, такие универсальные сим-карты с точки зрения технологий решат вопросы в тех случаях, когда нужно максимальное покрытие связью. Наши службы МЧС, кстати, сейчас в экстренных случаях подобные модели уже используют, в частности, к тревожной кнопке используют универсальные симки и так далее. (…) Безусловно и туристская отрасль выиграет», - добавила депутат.

Она признала, что, возможно, стоимость виртуальной карты будет дороже за счет дополнительных сервисных услуг. Однако, считает Смышляева, такие виртуальные операторы «смогут предоставлять качественные услуги».

«Это точно увеличит конкуренцию на рынке, потому что это новый формат работы. И мы надеемся, что это будет удобно для наших граждан», - заключила она.

В целом в законопроекте, который мажилис принял в первом чтении, предусмотрены нормы по перераспределению радиочастотного спектра, включению мест для инфраструктуры связи в генеральные планы, по резервированию территорий для нужд связи. Кроме того, депутаты законодательно закрепили равный доступ операторов к местам размещения сетей и сооружений связи.