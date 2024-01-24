Железнодорожную линию на востоке Казахстана КТЖ построит с компанией экибастузского бизнесмена Павлингера

Инвестором строительства железнодорожной линии «Бахты - Аягоз» на востоке Казахстана выступает «ГлобалТранс Компани» экибастузского бизнесмена Романа Павлингера, сообщили в нацкомпании «Қазақстан темір жолы» в ответ на запрос Власти.

Решение об утверждении «ГлобалТранс Компани» инвестором проекта было утверждено госкомиссией по вопросам модернизации экономики, сообщили в КТЖ, добавив, что ни сама нацкомпания, ни другие субъекты квазигоссектора не несут обязательств и гарантий по проекту. На него также не будут направлять средства из госбюджета, уточнили в компании.

Стоимость проекта, согласно заключению РГП «Госэкспертиза», выданному в июле прошлого года, составит 577,5 млрд. тенге.

«Для старта реализации проекта на первом этапе создан консорциум между АО «НК «КТЖ» и ТОО «ГлобалТранс Компани» без образования юридического лица и определения долей. На втором этапе стороны намереваются создать совместное предприятие в форме ТОО, с целью дальнейшей передачи ТОО функций по реализации Проекта со следующими долями участия сторон: «НК «КТЖ» - 49%; ТОО «ГлобалТранс Компани» – 51%», - сообщили в КТЖ.

О начале строительства линии «Бахты - Аягоз» было объявлено в конце декабря прошлого года. Ее протяженность составит 272 километра, двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

Благодаря введению новой железнодорожной линии Казахстан рассчитывает нарастить товарооборот с Китаем на 70%.

«ГлобалТранс Компани» была создана в сентябре 2021 года и с момента создания не вела активной деятельности и не платила налогов. Почему именно эта компания была выбрана в качестве инвестора проекта правительство Казахстана не поясняло.

Роману Павлингеру 29 лет, он учредитель нескольких компаний в сфере железнодорожной промышленности, оптовой торговли. В прошлом году Павлингер также стал соучредителем компании, которая планирует строительство золотоизвлекательной фабрики в районе Балхаша.

В некоторых из своих компаний Роман Павлингер в качестве учредителя в декабре 2022 года сменил отца – Сергея Павлингера, который занимается бизнесом в сфере железнодорожной промышленности. В прошлом году Павлингер-старший был в числе группы бизнесменов, приглашенных на встречу президента Казахстана с группой предпринимателей в узком кругу.