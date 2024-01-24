Следствие по делу экс-руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы завершено

Следствие по уголовному делу о коррупции в сфере земельных отношений в Алматы завершено, сообщило агентство по противодействию коррупции в ответ на запрос «Власти» о расследовании дела бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова.

«К уголовной ответственности привлекаются бывшие руководители управления городского планирования и урбанистики города Алматы и управления земельных отношений города Алматы, а также иные лица», - также добавили в агентстве.

Участники уголовного дела знакомятся с его материалами.

В июле ведомство сообщило о задержании бывшего руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова. Он подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов. Так, его подозревают в том, что в 2020-2023 годы он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов, причинив государству ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.

Кроме того, по версии следствия, в 2020 году он, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа под видом реализации инвестпроектов, «способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости». Ущерб составил 180 млн тенге.

С санкции суда подозреваемый был заключен под стражу. При этом также проверялась причастность к указанным фактам других должностных лиц.

Алмасхан Ахмеджанов возглавлял управление с 20 декабря 2018 года по 31 мая 2023 года.