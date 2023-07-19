Антикор сообщил о задержании руководителя управления городского планирования урбанистики Алматы

Антикоррупционная служба сообщила о задержании руководителя управления городского планирования и урбанистики города Алматы Алмасхана Ахмеджанова. По информации ведомства, он подозревается в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

«Он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 гг. незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. В результате государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге», - рассказали в антикоре.

Кроме того, по версии следствия, в 2020 году он, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа под видом реализации инвестпроектов, «способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости». Ущерб составил 180 млн тенге.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу, проверяется причастность к указанным фактам других должностных лиц.

В антикоре напомнили, что по результатам внешнего анализа коррупционных рисков расследуются уголовные дела по фактам системной коррупции в сфере земельных отношений города Алматы.