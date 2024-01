Jusan Technologies потратила сотни тысяч долларов в рамках судебного процесса с британскими СМИ

Британская холдинговая компания Jusan Technologies Ltd, ранее владевшая Jusan Bank, предоставила Высокому суду Лондона данные о своих расходах на смягчение репутационного ущерба в рамках судебного разбирательства с британскими СМИ. Об этом сообщает Бюро расследовательской журналистики.

Jusan Technologies Limited подала в суд на Бюро расследовательской журналистики, The Telegraph и openDemocracy, обвиняя их в клевете в статьях, опубликованных в начале 2022 года. В статьях говорилось о том, что компания, контролирующая казахстанские активы на сумму $7,8 млрд, связана с фондами Нурсултана Назарбаева. Иск к The Telegraph был урегулирован в январе 2024 года, условия его урегулирования неизвестны. Иски к Бюро расследовательской журналистики и openDemocracy все еще рассматриваются судом.

В рамках судебного разбирательства Jusan Technologies представила информацию об оплате труда одного из директоров компании - Лорда Эванса из Уотфорда, занимающего пост в совете директоров с июня 2022 года, и также являющегося членом палаты лордов от партии Лейбористов. Эти данные должны были доказать серьезные финансовые потери: в компании утверждают, что Эванс и другие директора были вынуждены потратить значительное количество рабочего времени, чтобы «смягчить репутационный ущерб», нанесенный статьями. В Великобритании организация, которая занимается коммерческой деятельностью, должна доказать серьезные финансовые потери, чтобы успешно подать иск в соответствии с законом о диффамации.

Судья удовлетворил ходатайство компании о том, чтобы данные о почасовой оплате Эванса и двух других директоров не раскрывались. Тем не менее, общие данные не были закрыты: Эвансу было выплачено в общей сложности $6 тыс. за его работу.

Бывший директор компании, а также бывший заместитель премьер-министра Казахстана, Ербол Орынбаев, получил $64 тыс. за свою работу по смягчению убытков, вызванных статьями изданий в период с марта по август 2022 года.

Сумма, намного превосходящая эти гонорары, 720 тыс. фунтов стерлингов, была выплачена пиар-фирме RJI Capital за работу по связям с общественностью в ответ на три статьи.

RJI Capital принадлежит американскому специалисту по корпоративным расследованиям Рону Вахиду. Вахид также стал директором Jusan Technologies в августе 2022 года, а его RJI Capital работала со структурами Назарбаев Фонда и ранее. Ербол Орынбаев владел долей в Jusan Technologies до мая 2022 года.

Jusan Technologies, согласно отчетности за 2021 год, контролировала казахстанские банковские структуры, включая Jusan Bank, и другие активы общей стоимостью почти $8 млрд. В том же году Jusan Technologies сменила конечного владельца с казахстанского благотворительного фонда, созданного бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, на благотворительную организацию, базирующуюся в США – NU Generation Foundation Inc., позднее сменившую название на New Generation Foundation Inc.

«Власть» рассказывала об активах Jusan Technologies в совместном расследовании с Kloop и OCCRP «Миллиарды Назарбаева. Как казахстанский лидер нации контролирует обширные активы через благотворительные фонды».

В сентябре 2022 года Jusan Technologies Ltd подала судебный иск против британского издания openDemocracy, а также Бюро расследовательской журналистики и британского издания Telegraph. В США Назарбаев Фонд подал иск против Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В своем иске фонд настаивал на том, что расследование содержит клевету, а также требовал компенсации в размере $100 тысяч. OCCRP настаивал на корректности публикации. В декабре того же года иск против OCCRP был отозван.