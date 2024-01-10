Именно здесь теперь расположен кабинет, предназначенный для работы президента
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Фонд Назарбаева безвозмездно передал свое здание в Алматы управлению делами президента
Фото Алмаса Кайсара

Здание, в котором ранее располагался Фонд Нурсултана Назарбаева в Алматы, передано управлению делами президента и именно в нем расположен кабинет, предназначенный для работы президента, когда он находится с визитами в городе.

Здание было передано «в государственную собственность на безвозмездной основе и зачислено на баланс» управления делами президента в мае прошлого года, сообщили в ответ на запрос Власти в управлении делами президента.

В здание передислоцированы сотрудники представительства администрации президента управления делами президента, сообщили в ведомстве.

«Здесь же есть кабинет, предназначенный для работы главы государства», уточнили в управлении.

При этом в настоящее время, по данным управделами, «вопрос строительства нового здания резиденции президента в Алматы не рассматривается».

Прежняя резиденция президента в Алматы серьезно пострадала во время Январских событий 2022 года. Касым-Жомарт Токаев позднее решил, что здание не будет восстановлено, а на его месте разобьют парк. Аким Алматы Ерболат Досаев заявлял, что парк будет открыт во второй половине 2024 года.

Здание по улице Ганди, 10 расположено в нескольких сотнях метров от бывшей резиденции президента. Помимо офиса Фонда Нурсултана Назарбаева, здесь же была расположена одна из его структур – Институт мировой экономики и политики.

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