Систему мгновенных оповещений о землетрясении Минцифры готово запустить в течение двух месяцев

Но для этого нужно финансирование
Тамара Вааль, Астана, Власть
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности готово в течение двух месяцев запустить систему мгновенных оповещений о землетрясении, сообщил в четверг глава ведомства Багдат Мусин. Однако он сделал оговорку, что это возможно реализовать только в том случае, если будет выделено финансирование.
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