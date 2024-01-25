Систему мгновенных оповещений о землетрясении Минцифры готово запустить в течение двух месяцев

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности готово в течение двух месяцев запустить систему мгновенных оповещений о землетрясении, сообщил в четверг глава ведомства Багдат Мусин. Однако он сделал оговорку, что это возможно реализовать только в том случае, если будет выделено финансирование.

«Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало всем заинтересованным ведомствам о готовности реализации технологии мгновенного оповещения Cell broadcast в Казахстане при выделении средств. Технология Cell broadcast требует разработки информационной системы и проведения интеграции со всеми операторами связи. Плюсы данной системы в том, что ее не обязательно использовать только при землетрясениях», - написал Мусин в своем Telegram-канале, отметив, что такую систему можно также использовать при паводках, пожарах и других ЧС.

По его словам, тестирование такой системы с применением технологии Cell broadcast Минцифры провело совместно с МЧС еще в 2022-2023 годах.

Система отличается от традиционной рассылки sms тем, что позволяет мгновенно оповестить миллионы граждан о чрезвычайных ситуациях на определенной территории. Но есть некоторая путаница между системой детекции сейсмической активности и мгновенного массового оповещения. Как пояснил Мусин, первая устанавливает оборудование для выявления подземных толчков, а система мгновенного оповещения использует технологию Cell broadcast для оперативного и широкомасштабного оповещения жителей. Поэтому, чтобы исключить путаницу, сейчас ДЧС Алматы с акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции. После готовности системы необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell broadcast. Благодаря этому при происхождении детекции в сейсмологической системе будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города. Эту систему можно использовать и при других ЧС.

«Этот подход к системе мгновенного оповещения предлагается к реализации как самый оптимальный и прошедший тестирование. Окончательное решение о необходимости внедрения такого рода технических решений принимает отраслевое ведомство, отвечающее за реагирование в чрезвычайных ситуациях. Министерство цифрового развития со своей стороны при наличии необходимого финансирования готово к полноценной реализации данной системы в течение двух месяцев», - подчеркнул Мусин.