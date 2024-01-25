Токаев заявил, что алматинцы часто жалуются ему на нехватку воды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города. В частности, ему показали ход строительства двух резервуаров с чистой питьевой водой «Балхаш» по 3 тыс. кубометров и насосной станции.

Как доложили президенту, сюда вода будет поступать с водозаборов «Каптаж», «Бастау» и фильтровальной станции «Медеу», после будет распределяться по магистральным сетям микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Юбилейный и Музтау.

В целом Токаеву доложили, что в прошлом году построено 117 км новых и модернизировано 46 км сетей водоснабжения, что позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению. В 2024 году планируется строительство 142 км и модернизация 48 км сетей водоснабжения, чтобы до конца года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень изношенности сетей до 53,8%.

В планах – введение резервной схемы водоснабжения 50 тыс. жителей Медеуского района. А для обеспечения стабильным и качественным водоснабжением жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство двух и проектирование еще двух водозаборов. В этом году, по данным акимата, завершится строительство водозабора Каргалы, который обеспечит 50 тыс. жителей Наурызбайского района, а в следующем году – водозабора Аксай, что решит проблемы с водой еще 100 тыс. жителей Наурызбайского района и 15 тыс. жителей Карасайского района Алматинской области.

Токаев подчеркнул, что обеспечение города водоснабжением – это приоритетная задача. Он указал на недопустимость повторения инцидента, произошедшего в прошлом году в Медеуском районе.

«Жители Алматы часто обращаются ко мне с жалобами на нехватку воды. Поэтому должна быть комплексная, системная работа», - заявил он, напомнив, что Казахстан – вододефицитная страна, поэтому нужно применять водосберегающие технологии и внедрять культуру бережного потребления воды, а еще искать новые подземные источники.