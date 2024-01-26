Для спасения диких животных нужно обращаться в егерскую службу, акимат или полицию – Минэкологии

При обнаружении диких животных, которым требуется помощь, нужно обращаться в разные государственные органы, в зависимости от того, где было найдено попавшее в беду животное, сообщили в министерстве экологии в ответ на запрос «Власти». При этом практика показывает, что госорганы не всегда оперативно реагируют или оказывают помощь в таких случаях.

Министерство уточнило, что в случаях массовых заболеваний, угрозы гибели диких животных при стихийных бедствиях и вследствие других причин, в закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах помощь оказывают субъекты охотничьих и рыбных хозяйств, а в других угодьях и водоемах – местные исполнительные органы.

«То есть в случае обнаружения диких животных в условиях естественной среды обитания, требующих оказания помощи, рекомендуем обратиться к егерской службе охотничьего хозяйства, на территории которого обнаружено животное, либо в местный исполнительный орган в области регулирования природопользования – управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата соответствующей области с указанием контактных данных обратившегося лица для уточнения обстоятельств», – сообщили в Минэкологии.

Ведомство добавило, что в подобном случае также можно обратиться в правоохранительные органы через пульт 102, и сотрудники полиции передадут сообщение соответствующим органам.

«При этом самостоятельно оказывать помощь диким животным не рекомендуются, так как в связи с отсутствием навыков и умений по обращению с дикими животными действия по оказанию помощи могут нанести еще больший вред либо оказывающий помощь сам может пострадать от действий диких животных», - подчеркнули в министерстве.

В декабре предприниматель из Актау Азамат Сарсенбаев спас двух птенцов фламинго. Один из птенцов отбился от стаи в районе месторождения Каражанбас, второй заблудился в порту города. Сарсенбаев попытался пристроить одного из птенцов в местный питомник, но там отказались его принять, так как «местные экологи пригрозили ему уголовным наказанием». Самому блогеру также грозили штрафом за съемку фламинго и за то, что он держит дома краснокнижное животное. Предприниматель сообщал, что государственные органы не помогали ему со спасением птенцов.

«Никто из местных экологов и специалистов по комитету лесного хозяйства и животного мира не обращались ко мне, никто не консультирует меня, как обращаться с фламинго, никто не говорит, куда идти и как поступить в этой ситуации, только позвонили и предупредили о том, что меня хотят оштрафовать и, в случае чего, привлечь к уголовной ответственности», – сообщал он на своей странице в Instagram.

Птенцов согласился принять у себя алматинский зоопарк, однако там позднее сообщили, что один птенец не перенес транспортировку и погиб.