В ЧП близ шахты «Майкаинзолото» полностью виновата компания – комиссия

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории компании «Майнкаинзолото», где автобус с четырьмя людьми провалился под землю, завершила работу. Она установила семь ответственных лиц, действия которых и привели к ЧП.

«По результатам проведенного всестороннего расследования комиссия пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство стали: неудовлетворительная организация производства работ, непроводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО “Майкаинзолото”», - говорится в сообщении.

Также на предприятии должным образом не осуществлялся контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков, за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не производилось их принудительное обрушение с последующим погашением.

«Указанные причины и привели в итоге к внезапному обрушению горной массы, которое в свою очередь создало аварийную ситуацию, приведшую к групповому несчастному случаю.», - считает комиссия.

В МЧС добавили, что комиссией установлены семь ответственных лиц, действия которых привели к ЧП. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

На предприятии планируется провести детальное обследование горных выработок на соответствие требованиям промышленной безопасности.

Напомним, 4 января на территории АО «Майкаинзолото» под землю провалился автобус с людьми. Тела двоих были найдены, поиски еще двоих и самого автобуса до сих пор продолжаются. 23 января расследование ЧП взяла на контроль генеральная прокуратура. Тогда же сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела допрошены более 40 работников предприятия и руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов и записей с камер видеонаблюдения.

До этого депутат от правящей партии Amanat Амантай Жаркынбек потребовал от Генпрокуратуры дать справедливую оценку трагедии в Павлодарской области и заявил, что надзорному органу следует проверить предприятие. По его данным, 100% акций АО «Майкаинзолото» принадлежат компании RENCE ENTERPRISES LTD, которая зарегистрирована на Кипре и принадлежит бизнесмену Милану Поповичу. Он также потребовал изолировать опасные районы возле шахт.