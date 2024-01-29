Air Astana объявила ценовой диапазон продажи акций на IPO

АО «Эйр Астана» объявила ценовой диапазон планируемого предложения на IPO, которое включает продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

«Ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 8,50 до 11,00 долларов США за ГДР и от 2,13 до 2,75 долларов США за акцию. Окончательная цена предложения за ГДР и акцию будет находиться в пределах ценового диапазона предложения», - говорится в сообщении компании.

Ценовой диапазон предложения эквивалентен диапазону от 956 до 1 237 тенге за акцию. Окончательная цена будет установлена в тенге, заявки инвесторов на акции на KASE и AIX должны тоже подаваться в тенге.

В рамках размещения компания планирует выпустить акции и ГДР и привлечь примерно $120 млн (до налогов и расходов).

«В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составила бы от $770 млн до 962 млн долларов США. Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и, как ожидается, будет объявлена примерно 9 февраля», - указывается в сообщении.

Сегодня компания начинает прием заявок, который продлится до 8 февраля.

Ожидается, что допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР начнутся 14 февраля. Безусловные сделки с акциями и ГДР на AIX и акциями на KASE – примерно 15 февраля.

Напомним, что количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций, а в связи с глобальным предложением BAE компания намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.