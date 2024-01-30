300 тыс. сайгаков рекомендовано «изъять» из популяции в 2024 году – Минэкологии

Разработанным Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. Жангир хана биологическим обоснованием по управлению популяциями сайгаков в Казахстане на 2024 год рекомендовано «изъятие» 200 тыс. особей уральской популяции и 100 тыс. особей бетпакдалинской популяции, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов в ответе на официальный запрос «Власти».

«Рекомендованы сроки изъятия сайгаков с 10 января по 29 февраля 2024 года. Мероприятия по регулированию сайгаков будут продолжены ориентировочно с сентября по ноябрь месяц текущего года», - также сообщили в министерстве.

В прошлом году, по данным ведомства, с 16 октября по 10 декабря в соответствии с «биологическим обоснованием» из природной среды было «изъято» 30 185 сайгаков, на мясокомбинаты отправлено 630 тонн сайгачьих туш для переработки.

Кроме этого, прорабатывается вопрос открытия любительской (спортивной) охоты на сайгака в этом году «в целях удовлетворения спортивных, эстетических потребностей и для личного потребления».

«В этой связи министерством разработан ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы проведения охоты на сайгака. Соответствующие проекты были размещены на портале “Открытые НПА”».

Согласно документу, любительская (спортивная) охота на сайгаков на территории закрепленных охотничьих хозяйств осуществляется в соответствии с выделенной квотой. Заявка на охоту подается в местный исполнительный орган, причем заявка подается только на одну особь и не дает права владения рогами сайгаков.

Между тем исследования по изучению популяции сайгаков и их конкуренции с сельскохозяйственными животными только планируется провести в 2024-2026 годах.

«Начало работ по использованию сайгаков дало импульс к проведению обширных научных исследований по устойчивому использованию ресурсов сайгака. Так, на 2024-2026 годы запланированы работы по разработке системы устойчивого использования Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайги», - сообщили в министерстве, отметив, что результаты исследований будут опубликованы научными организациями.

В Минэкологии настаивают, что «изъятие» сайгаков из популяции необходимо, так как, по прогнозным данным ежегодного прироста в 40%, к концу 2024 года численность сайгаков достигнет 3,6 млн особей, что приведет «к возникновению серьезных проблем» - это и «конфликт с сельским хозяйством», и «риски массового падежа сайгаков в зимний период ввиду их высокой численности, перевыпаса естественных пастбищ, сокращения видового состава трав и низкой упитанности животных в популяциях».

«Учитывая раннюю половозрелость, высокую плодовитость вида (в последние годы прирост 42 %), при кажущихся масштабными объемах изъятия, негативного влияния на численность сайгаков не оказывается. В настоящее время учеными определена минимальная устойчивая численность сайгака в 1 миллион голов, при достижении данного порога любое изъятие должно быть прекращено», - заявили в министерстве.

23 января министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве говорил, что только к лету будет известно, сколько сайгаков в этом году будет убито в рамках регулирования численности.

«Объем изъятия объясняется экологическим обоснованием. Мы сейчас как раз будем заказывать на рынке (данное обоснование – В.). И где-то к маю – июню у нас будут точные данные по тому, сколько надо изъять», - заявил Нысанбаев.

В 2023 году согласно биологическому обоснованию по управлению численностью сайгаками было рекомендовано «изъять» из популяции максимум 226 тыс. особей уральской популяции и не более 111 795 особей бетпакдалинской – это от общей численности 20% и 15% соответственно.