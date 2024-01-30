Для полного обеспечения требуется 62,7 млрд тенге
Более 26 млрд задолжало государство военнослужащим за обмундирование
фото министерства обороны

Тамара Вааль, Астана, Власть

Министерство обороны должно военнослужащим за обмундирование более 26 млрд тенге. А чтобы обеспечить армию вещевым имуществом полностью требуется 62,7 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе круглого стола в мажилисе первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов. Он уточнил, что пока для решения вопроса в ведомстве подписали указ о сокращении перечня обмундирования.

«Фактическое финансирование (вещевого имущества – В.) на 2024 год составило 27,3 млрд тенге, или 44% от фактической потребности. На сегодняшний день задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 млрд тенге», - сказал Камалетдинов.

Он добавил, что для полного обеспечения военнослужащих положенным обмундированием необходимо выделить 62,7 млрд тенге. В связи с чем попросил депутатов поручить министерству финансов рассмотреть этот вопрос.

Первый замминистра обороны добавил, что снизить финансовую потребность на 1,4 млрд тенге позволили изменения в указ по оптимизации военной формы.

«Подписан указ, в котором мы, понимая, что не все можем обеспечить, сократили наименования вещевого имущества, которое требуется для обеспечения», - отметил Камалетдинов.

Он уточнил, что военнослужащие срочной службы и курсанты обеспечены на 100%, не хватает обмундирования у офицерского состава и военнослужащим по контракту, так как кроме полевой формы им должны выдавать повседневную одежду и специальную форму. В целом же, заключил он, на сегодняшний день обеспеченность вещевым имуществом военнослужащих составляет 86%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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