Более 26 млрд задолжало государство военнослужащим за обмундирование

Министерство обороны должно военнослужащим за обмундирование более 26 млрд тенге. А чтобы обеспечить армию вещевым имуществом полностью требуется 62,7 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе круглого стола в мажилисе первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов. Он уточнил, что пока для решения вопроса в ведомстве подписали указ о сокращении перечня обмундирования.

«Фактическое финансирование (вещевого имущества – В.) на 2024 год составило 27,3 млрд тенге, или 44% от фактической потребности. На сегодняшний день задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 млрд тенге», - сказал Камалетдинов.

Он добавил, что для полного обеспечения военнослужащих положенным обмундированием необходимо выделить 62,7 млрд тенге. В связи с чем попросил депутатов поручить министерству финансов рассмотреть этот вопрос.

Первый замминистра обороны добавил, что снизить финансовую потребность на 1,4 млрд тенге позволили изменения в указ по оптимизации военной формы.

«Подписан указ, в котором мы, понимая, что не все можем обеспечить, сократили наименования вещевого имущества, которое требуется для обеспечения», - отметил Камалетдинов.

Он уточнил, что военнослужащие срочной службы и курсанты обеспечены на 100%, не хватает обмундирования у офицерского состава и военнослужащим по контракту, так как кроме полевой формы им должны выдавать повседневную одежду и специальную форму. В целом же, заключил он, на сегодняшний день обеспеченность вещевым имуществом военнослужащих составляет 86%.