Радио «Азаттык» подало в суд на министерство иностранных дел из-за отказа в аккредитации

Во вторник, 30 января, Радио «Азаттык» (представительство «Радио “Свободная Европа”/Радио “Свобода”) подало иск в Специализированный межрайонный административный суд Астаны, требуя признать незаконным и отменить решение МИД Казахстана об отказе в выдаче и продлении аккредитаций журналистам издания. Об этом сообщается на сайте «Азаттыка».

Иск был подан после того, как 3 января издание получило ответ от министерства об отказе в аккредитации или ее продлении 36 сотрудникам «Азаттыка». Ведомство заявило, что журналисты продолжали работать без аккредитации, а также ссылалось на постановление о наложении штрафа, вынесенное административным судом в ноябре по заявлению жителя города Шымкента Алишера Турабаева, который выразил несогласие с формулировкой «возглавляемая Россией» применительно к Организации Договора о коллективной безопасности в одной из публикаций издания.

«Азаттык» просит суд отклонить доводы министерства как несостоятельные ввиду своевременных обращений за аккредитацией журналистов, наличия аккредитационных свидетельств на момент рассмотрения этих обращений, а также отсутствия ответов на них. Издание подчеркивает, что письма об аккредитации сотрудников подавались задолго до выхода решения о привлечении представительства к административной ответственности, но «не были рассмотрены в предоставленный срок».

На прошлой неделе «Азаттык» сообщил, что МИД не выдал или не продлил аккредитации по меньшей мере 36 журналистам, некоторым из них аккредитации не продлевали с 2022 года. Согласно правилам, решение о предоставлении или отказе в аккредитации репортеру иностранного СМИ принимается в течение двух месяцев после получения заявления. В случае отказа в предоставлении аккредитации репортеру должны предоставить обоснование.

В сентябре и октябре прошлого года «Азаттык» подал новые обращения с просьбой о выдаче аккредитации и пролонгации аккредитации в отношении более трех десятков сотрудников, но не получил ответа по существу.

В конце октября в рамках административного дела Специализированным межрайонным административным судом Астаны было утверждено соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации. По нему министерство должно было предоставить новый ответ до 27 декабря 2023 года включительно. Ответ пришел 3 января этого года. В нем МИД Казахстана сообщил Азаттыку, что не предоставит аккредитацию его корреспондентам.

На прошлой неделе депутаты также предложили внести правки в законопроект о масс-медиа. В случае принятия они наделят министерство иностранных дел правом отказывать в аккредитации представительствам иностранных средств массовой информации и их журналистам «в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан». Кроме того, предусматривается запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации. Также поправки предлагают внесудебный порядок приостановки деятельности иностранных СМИ. Члены рабочей группы проголосовали за предлагаемые поправки большинством голосов в четверг, 25 января.