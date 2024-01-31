QazaqGaz проиграла Кыргызстану в международном арбитраже по делу об инвестициях в совместное предприятие

АО «Национальная компания QazaqGaz» проиграла в международном арбитраже в Париже по делу об инвестициях в совместное предприятие «КырКазГаз». Решение в пользу Кыргызстана арбитраж принял единогласно во вторник, 30 января. Об этом сообщает издание Vesti.kg со ссылкой на министерство юстиции Кыргызстана. В пресс-службе QazaqGaz корреспонденту «Власти» сообщили, что, возможно, подготовят ответ, но назвали информацию кыргызских изданий исчерпывающей.

Международный арбитраж был инициирован в 2020 году казахстанской стороной с требованием компенсации до $35 млн, затем сумма была снижена до $15 млн вследствие отказа от требований по упущенной выгоде.

Исковые требования были заявлены в связи с якобы имевшими место экспроприацией и иными нарушениями прав нацкомпании QazaqGaz (на тот момент – «КазТрансГаз») относительно инвестиций, вложенных в совместное предприятие «КырКазГаз», учрежденное в 2004 году совместно с кыргызским национальным газовым оператором АО «Кыргызгаз» (в настоящее время – ОсОО «Газпром Кыргызстан»).

Совместное предприятие было создано с целью модернизации и эксплуатации кыргызского участка магистрального газопровода Бухарский газоносный район Ташкент – Бишкек – Алматы.

Проект модернизации газопровода регулировался инвестиционным соглашением, заключенным между QazaqGaz, «Кыргызгазом», совместным предприятием и Кыргызской Республикой.

Сообщается, что состав арбитража согласился с аргументом Кыргызстана об истечении срока исковой давности по требованиям истца, вытекающим из закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике». Арбитраж также отказал истцу в удовлетворении всех его требований, вытекающих из международных договоров.

Состав арбитража согласился с аргументом ответчика о том, что действия АО «Кыргызгаз», которые якобы нарушили права истца, не могут быть присвоены Кыргызской Республикой согласно нормам международного права об ответственности государств. Соответственно, Кыргызстан не может нести ответственность за действия АО «Кыргызгаз» за якобы неправомерное расторжение договора о доверительном управлении.

Кроме того, арбитраж также не согласился с аргументами истца о том, что государственные органы Кыргызстана каким-либо образом повлияли на процесс расторжения договора о доверительном управлении, якобы дав АО «Кыргызгаз» соответствующие инструкции.

Арбитры также постановили, что QazagGaz не имел каких-либо законных ожиданий по международному праву на возвращение ему инвестиций, якобы вложенных в развитие и функционирование совместного предприятия. Отмечается, что Кыргызстан действовал правомерно и в рамках существующих соглашений, регулирующих проект по реконструкции и совместной эксплуатации магистрального газопровода.

Состав арбитража обязал истца возместить ответчику 60% его арбитражных расходов, на сумму которых будут начислены сложные проценты с ежегодной капитализацией. Сумму расходов минюст Кыргызстана не сообщил.

Нацкомпания QazaqGaz в течение месяца может попытаться обжаловать арбитражное решение.

На момент публикации арбитражное решение не было доступно в открытых источниках.