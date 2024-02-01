Ужесточить ответственность за вандализм намерены депутаты парламента

Депутаты сената разрабатывают поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за вандализм в Казахстане. Об этом в четверг в ходе пленарного заседания палаты сообщил депутат Андрей Лукин. При этом он попросил премьер-министра Алихана Смаилова также проработать системы превентивных мер в молодежной среде и рассмотреть возможность создания антивандальной рекламы.

«Меры, применяемые со стороны государства, преимущественно направлены на ликвидацию последствий вандализма и привлечение к ответственности виновных. При этом мероприятия по профилактике и искоренению вандализма, особенного подросткового, практически не проводятся. В связи с этим в целях предупреждения таких противозаконных деяний предлагается ужесточить ответственность за вандализм. Внести соответствующие изменения в законодательство», - сказал Лукин.

Он уточнил, что депутатский корпус уже прорабатывает вопрос по дальнейшему усилению ответственности за проявления вандализма. Это связано с тем, что в начале прошлого года были приняты поправки в законодательство и за вандализм можно получить штраф либо арест. Однако, констатировал сенатор, «практика показывает, что действующие меры недостаточны». Также Лукин попросил премьер-министра изучить вопрос разработки эффективной системы превентивных мер в молодежной среде.

«В настоящее время борьба с вандализмом осуществляется в основном в правовом поле посредством наказаний – штрафов, обязательных исправительных, принудительных работ, арестом. При этом без внимания остается специфика мотивов такого поведения», - объяснил депутат.

Вместе с тем он просит правительство рассмотреть возможность использования положительного международного опыта. Он привел опыт Швеции, где рассылаются буклеты об опасности вандализма, а по телевидению показывают антивандальную рекламу. А в Сингапуре – действуют жесткие законы и штрафы за мусор, вандализм и другие антисоциальные действия.

Также Лукин попросил Смаилова проработать участие представителей креативных индустрий в профилактике вандализма, которые через свои продукции «могут предотвратить новые случаи, повысить культуру населения, особенно молодежи, разъяснить доступными способами противоправность таких действий».